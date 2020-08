Samsung přislíbil tři roky systémových updatů. A to zpětně už od řady Galaxy S10

Samsung na včerejší akci Galaxy Unpacked mimo pěti nových produktů v závěru prezentace potvrdil systémové updaty svých smartphonů po tři následující generace Androidu od oznámení telefonu. Jihokorejci budou tedy aktualizovat své smartphony podobně, jak to dělá Google u svých Pixelů. A profitovat z toho budou samotní uživatelé, kteří dostanou jednu „generaci“ Androidu navíc. Doposud totiž bylo nepsaným pravidlem, že tomodely od Samsungu získaly „jen“ dvě následující verze Androidu.

V praxi to znamená, že včera oznámená zařízení Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ a Galaxy Z Fold 2, která půjdou do prodeje s Androidem 10 a nadstavbou One UI 2.5, dostanou aktualizaci na Android 11, Android 12 a Android 13! Malým písmem u spodního rohu displeje jsme se mohli dočíst, tři generace Androidu dostanou zpětně i všechny modely od řady Galaxy S10 a výše. Samsung následně pro TheVerge objasnil, že tři generace Androidu platí pro telefony z řad Galaxy S, Galaxy Note a Galaxy Z. V případě řady Galaxy A bude výrobce telefony aktualizovat do té doby. „dokud to hardware dovolí“.

Rekapitulace včerejších novinek od Samsungu:

Samsung používá slovo generace proto, aby nedošlo k matení zákazníků. Google totiž může novou verzi Androidu v současné nejisté době klidně představit i s jiným, než ročním časovým odstupem. A pokud si zákazníci koupí smartphone těsně před uvedením nové verze Androidu, mohla by být stanovená tříletá doba updatů trochu matoucí. Nově nastavená pravidla mohou být pro řadu uživatelů vítaným bonusem, ještě když Samsung u všech topmodelů poskytuje po dobu tří let bezpečnostní záplaty každý měsíc. Po uplynutí této doby přechází na updaty čtvrtletní.

Via XDA, TheVerge