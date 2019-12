Samsung prodal první milion Foldů. Otevře to dalším skládačkám cestu na trh?

Samsung celosvětově prodal první milion skládacího hybridu Galaxy Fold. Nejsou to žádná velká čísla, ovšem s ohlédnutím na to, jak se skládačce vedlo zpočátku, to vypadá dost optimisticky. Galaxy Fold se totiž po problémech s pantem a displejem začal prodávat až v září, a milion za tři měsíce je poměrně slušná meta, ještě když uvážíme, že se jedná o zařízení nové koncepce s cenou přes 50 tisíc Kč.

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17,0 mm, 263 g

displej: 7,3", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost ?

výhodnost cena: už se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Prodeje Galaxy Foldu ukazují, že se sice v současné době nejedná o bestseller, poptávka po skládacích modelech zde ale rozhodně je. A to může otevřít cestu na trh i dalším skládacím modelům. Mimo Matu X, jehož brzdí americké sankce, je tu ještě čerstvá skládací Motorola Razr. Podobné véčko plánuje Samsung představit v příštím roce, a je zcela jisté, že se přidají i další výrobci, např. Xiaomi. Samsung se chce od letošního milionu odrazit k daleko větším prodejním číslům, v příštím roce očekává prodej minimálně 6 milionů skládaček.

Do prodejních čísel nově zasáhne i Česká republika, prodeje Galaxy Foldu totiž startují přesně dnes. Skládací hybrid si můžete pořídit na brandstorech Samsungu nebo na jeho e-shopu za 53 990 Kč. Na výběr je černá (Cosmos Black) a stříbrná (Space Silver) varianta.

Naše první dojmy ze Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Techcrunch