Samsung prodlužuje záruční dobu až o 4 měsíce kvůli omezením okolo COVID-19

Česká pobočka Samsungu oznámila automatické prodloužení záruky těm zákazníkům, kterým zákonem stanovená dvouletá záruka vyprší v období mezi 15. březnem a 15. červnem. Těmto zákazníkům bude záruka při případné reklamaci prodloužena až do 15. července, v krajním případě tedy až o čtyři měsíce. Jedinou podmínkou je to, že reklamované zařízení bude patřit do české distribuce, a nebude se jednat o dovozové zařízení. Z prodloužení záruky jsou také vyloučení ti zákazníci, kteří si zařízení zakoupili v rámci podnikání, živnosti nebo vykonávání profese (tj. komerční použití).

V případě problémů se zařízením značky Samsung je doporučeno nejdříve kontaktovat zákaznickou linku na čísle 800 726 786, a to, buď telefonicky, nebo přes WhatsApp. V případě, že bude oprava nevyhnutelná, bude třeba zaslat zařízení do servisu, a to poštou nebo vybranou zásilkovou službou. Alternativně můžete navštívit servisní střediska Samsungu, která zůstala otevřená. Jejich aktuální seznam naleznete zde. V době psaní článku se jednalo o centra v Praze (Ječná, Alza Techzone), Kladně (Britex), Brně a v Ostravě (Samsung plaza).

Zmiňovaná servisní střediska fungují v upraveném režimu s ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců a zákazníků. Značkové prodejny Samsungu zůstávají v Česku i nadále zavřené, na e-shopu Samsung.cz je možné nakupovat bez omezení a s dopravou zdarma po celém území České republiky. Pouze platba na dobírku je dočasně nedostupná.