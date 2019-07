Samsung Project R6: podívejte se, jak měl vypadat Galaxy Note 10 bez tlačítek

V souvislosti s připravovaným tabletofonem Galaxy Note 10 se dlouhou dobu spekulovalo o těle bez jakýchkoliv tlačítek, místo nichž bude na bocích pouze displej. Po nedávných masivních únicích tiskových renderů novinek řady Galaxy Note 10 je zřejmé, že se ničeho takového nedočkáme. Ovšem, zmiňovaný telefon bez bočních rámečků byl skutečně ve vývoji, měl spadat do řady Galaxy A, ale Samsung jej ještě před uvedení na trh zrušil.

Telefon dostal pracovní označení „Project R6“, a byl tedy něčím, co bychom s ohledem na aktuální portfolio mohli označit jako možný Galaxy A90. Smartphone měl mít základní půdorys hodně podobný jako chystaný Note 10, jen s tím rozdílem, že místo bočních tlačítek byste mačkali dotykové ovladače zobrazené přímo na AMOLED displeji. Výkon telefonu měl dodávat Snapdragon 855. Podle leakera Ice Universe zrušil Samsung tento projekt ve chvíli, kdy registroval problémy Huawei s americkou vládou.

A protože Huawei v daný moment nebyl pro Samsung přímou hrozbou, nechtěl se zřejmě jihokorejský výrobce pouštět do neprobádaného designu a vsadil na tradiční pojetí Galaxy Note 10. Ironií osudu je však to, že téměř stejně jako Project R6 má vypadat připravovaný Huawei Mate 30 Pro. Pod zrušením konceptu můžeme hledat i obavy o náchylnost konstrukce vůči pádům a škrábancům. Pokud byste s telefonem někde zavadili a poškodili krajní část displeje, musel by se měnit celý. A displej je v jednom společném kompletu, který často zabírá až dvě třetiny celého smartphonu!

Full-Display 2.0 is an irreversible trend in phone design. Samsung canceled this project (probably one of Samsung's most serious mistakes this year), Chinese brands are actively researching, vivo is one of the most radical brands, and can be foreseen, vivoNEX2 looks like this. pic.twitter.com/3EqytgBYsq