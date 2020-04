Samsung prý vyvíjí 250MPx fotoaparát ISOCELL. Dočkáme se jej už příští rok?

Samsung má ještě do konce letošního roku dotáhnout vývoj 150MPx fotočipu, který jako první do svého smartphonu zabuduje Xiaomi. Stát se tak má v posledním čtvrtletí roku. A v první polovině příštího roku se k němu přidají značky Oppo a Vivo. Již nyní však prosakují informace o tom, že Samsung začal s vývojem 250MPx snímače ISOCELL, který by měl mít rozměry větší než 1", takže bude značně problematické dostat jej do těla běžných smartphonů.

64MPx ISOCELL snímač S5KGW2 má rozměry 1/1.72", 108MPx foťák ISOCELL S5KHM1 zase 1/1.33". V případě 250MPx foťáku rozměry zcela jistě narostou přes jeden palec, a pokud Samsung použije Nonacell pixel binning, budou mít základní fotografie v poměru stran 4:3 rozlišení 27 MPx. Ani 250 megapixely to ale nekončí, Samsung již dříve avizoval, že jeho cílem jsou foťáky s astronomickým rozlišením 600 MPx! Do té doby se však budou muset výrazněji zmenšit jednotlivé pixely, současných 0,7μm je stále příliš moc...

Před rokem odstartoval závod o co největší počet fotoaparátů v mobilu, nyní se výrobci ženou za co největším rozlišení jednotlivých snímačů. A my se ptáme - je tohle ta správná cesta, která posune mobilní fotoaparáty o úroveň výše? Pokud by výrobci věnovali stejné úsilí i do vývoje baterií, měli bychom dnes v mobilech grafenové baterie nebo palivové články s týdenní výdrží. A to je věc daleko praktičtější, než honba za stovkami megapixelů...

Zdroj Mspoweruser via Sammobile