Samsung rozšiřuje šrotovné. Při nákupu Galaxy S9 sleví až 14 tisíc za starý model

Samsung v rámci předprodejů „es devítek“ nabídl možnost odprodat stávající telefon, díky čemuž si zájemci snížili koncovou cenu Galaxy S9 či Galaxy S9+. Akce platila do 15. března. Dnešním dnem startuje identická prodejní akce, která potrvá až do 3. června. Pokud dáte například na protiúčet používaný Galaxy Note 8 ve velmi dobré stavu, může být sleva při pořízení Galaxy S9 až 14 tisíc Kč. Vykupovány jsou však smartphony různých značek.

Jak akci využít? Po koupi Galaxy S9 či S9+ z české distribuce je třeba se zaregistrovat na stránkách novysamsung.cz, kde uvedete IMEI vašeho telefonu, datum zakoupení a nahrajete kopii účtenky nebo faktury. Na stejném webu můžete také navolit parametry odevzdávaného zařízení a jeho odevzdání, buď kurýrem, nebo osobně v servisních centrem Samsungu (Ostrava, Brno, Samsung Plaza v Praze nebo Alza TechZone v Praze). Po schválení registrace vám bude zpětně vyplacena částka za váš starý telefon včetně 2 500Kč výkupního bonusu.

Rodina Samusngu Galaxy S9 a naše první dojmy:

Seznam partnerů, kteří jsou do akce zapojeni, najdete zde. Akce platí až do 3. června, přičemž koupi Galaxy S9/S9+ je třeba provést u zmiňovaných prodejců nejpozději tento den. Pro získání bonusu se bude možné zaregistrovat až do 10. června. Recenzi Samsungu Galaxy S9+ si můžete přečíst zde.