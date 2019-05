Samsung s Galaxy Foldem na trh spěchat nebude. Problémy Huawei mu dají čas

Samsung ke konci května v USA automaticky zruší všechny předobjednávky Galaxy Fold. Zůstane platná pouze těm, kteří prodejcům potvrdili, že i přes problémy o něj mají stále eminentní zájem. A podle jihokorejského zdroje to vypadá, že i tito zájemci si na Fold ještě nějakou dobu počkají. Skládací hybrid se totiž podle zákulisních informací do prodeje v červnu určitě nedostane.

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17 mm, 263 g

displej: 7,3'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 51 000 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Již koncem dubna se hovořilo o tom, že by měl Samsung za dva týdny prozradit nový termín prodeje Galaxy Foldu, dnes už máme konec května, a Samsung se k Foldu zatím nijak blíže nevyjádřil. Podle jihokorejského deníku Yna, který vychází ze zdrojů blízkých Samsungu, měl výrobce původně v plánu Fold začít prodávat v červnu. Ovšem úprava těla hybridu a optimalizace zabraly více času, než se původně očekávalo.

Samsung tak v červnu zřejmě jen oznámí start prodeje, který se pravděpodobně odehraje až v červenci. Samsungu se tak „hodí do krámu“ čas, který získal americkými sankcemi uvalenými na Huawei. Start prodeje Huawei Mate X v červenci tak nevypadá reálně, a i s dodatečnými úpravami by to Galaxy Fold měl na trh stihnout jako první. Otázkou však je, jak případní zájemci zareagují na jeho pošramocenou důvěru. Bude už tentokrát vše absolutně v pořádku?

Mluvčí Samsungu ke Galaxy Foldu uvedl: „Datum zahájení prodejů zatím nebylo stanoveno, jsme v takové pozici, že harmonogram spuštění prodejů oznámíme v následujících týdnech.“ V zemích, ve kterých se objevily problémy Foldu s displejem, musí Samsung znovu získat potřebné licence, zejména certifikace pro rádiovou část. I to může nemalou měrou přispět k oddálení startu prodejů.

Co znamenají problém Galaxy Fold pro startující segment skládaček?

Navíc panuje předpoklad, že Samsung uvede upravený Galaxy Fold nejdříve na domovském trhu v Jižní Koreji, a až poté ve zbytku světa. A to může také znamenat několikatýdenní časové průtahy, než se Fold konečně dostane i k nám do Evropy.

