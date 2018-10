Samsung s Googlem vyvíjí upravený Android pro potřeby skládacích zařízení

Agentura Bloomberg publikovala sérii zajímavých informací ohledně novinek Samsungu pro příští rok. Týkají se smartphonů řady Galaxy S10, skládacího hybridu i podpory technologií 5G. A nemá zůstat jen u domovského trhu v Jižní Koreji, Samsung prý již nyní jedná s americkým operátorem Verizon, což by mohlo pomoci urychlit rozvoj 5G sítí v USA.

Začněme skládacím hybridem Galaxy F, který by příští rok měl konečně zažít dlouho očekávanou premiéru. Podle zdroje ještě není vzhled telefonu úplně finalizován, proto zřejmě nedojde na živou ukázku, která se měla původně odehrát na listopadové vývojářské konferenci Samsungu. Šéf Samsungu, DJ Koh, a „tým inženýrů“ na ní pouze ukáží koncepční fotku telefonu, a také některé funkce a část uživatelského rozhraní.

Na něm podle všeho Samsung spolupracuje přímo z Googlem. Výsledkem snažení obou firem má být speciální verze Androidu, která bude velmi dobře použitelná i u zařízení s nestandardními konstrukcemi. Samsung se však údajně zatím nerozhodl, kterou ze dvou možných cest se nakonec vydá. Zařízení má být složené polovinami displeje k sobě, otázka však zůstává nad tím, zda při rozevření bude displej delší spíše horizontálně nebo vertikálně. Do konce roku však má být jasno. Telefon by navíc neměl mít čtečku otisků v displeji a očekává se i baterie s menší kapacitou, aby hybrid zůstal relativně tenký a lehký.

Základní Galaxy S10 známá pod kódovým označením Beyond má mít OLED displej zakřivený na všech čtyřech stranách, rohy displeje tedy budou zakulacené, přičemž horní a spodní rámeček mají být velmi tenké. Displej má mít úhlopříčku okolo 5,8 palce, a má v něm být zabudovaná selfie kamerka (zřejmě po vzoru budoucího Galaxy A8s) a čtečka otisků prstů. Na zadní straně telefon nabídne trojitý fotoaparát, baterie má mít kapacitu 4 000 mAh.

Co je nového v Androidu 9.0 Pie?

Levnější verze Galaxy S10 zřejmě nabídne pouze rovný displej, čtečka otisků v něm však nebude. Najdeme ji zřejmě v zamykacím tlačítku na boku, a to po vzoru Galaxy A7 (2018). Jihokorejci také koketují s tím, že by u Galaxy S10 úplně chyběl sluchátkový konektor. Toto řešení se v současné době ověřuje v prototypové fázi, je tedy stále možné, že jack u produkční verze nakonec zůstane. Všechny modely Galaxy S10 (mají být hned tři) poběží na Androidu 9.0 Pie, a ukázat veřejnosti by se poprvé měly na veletrhu MWC 2019.

Zdroj Bloomberg