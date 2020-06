Samsung se dohodl s Corningem na výrobě UTG skel pro skládací zařízení

Podle všech zákulisních spekulací a dohadů má Samsung představit 5. srpna novou generaci skládacího Galaxy Fold, jmenovitě model Galaxy Fold 2. Skládaí displej by mělo krýt UTG sklo, podobně, jako u modelu Galaxy Z Flip. Samsung již skla údajně objednal, a to u jihokorejské firmy Dowoo Insys, která byla výhradním dodavatelem skel pro skládací véčko. Pro Samsung se však rýsuje nová dohoda, která by mohla vyústit v odolnější skla pro skládací zařízení. Jihokorejci totiž vyjednávají se společností Corning, která je ve světě mobilů známá zejména svým odolným sklem Gorilla Glass.

Samsung u aktuálních skel není spokojen, nejen s pořizovací cenou, ale také s hmotností, kterou UTG vrstva připočte k váze celého telefonu. Samsung se tak spojil s americkou společností Corning, a to za účelem zrychlení vývoje a ustavení dodavatelského řetězce v USA. Firma Corning přitom dříve hovořila o tom, že bude mít své skládací sklo pro hybridy a véčka hotové do konce roku 2020. Užší spolupráce se Samsungem by se měla soustředit na detaily, protože u skel bude záležet i na těch nejmenších detailech displejů, jako např. na poloměru zakřivení skla v případě zavřeného displeje.

První skládačky od Samsungu s UTG sklem od Corningu se mají na trh dostat již v příštím roce. Letošní Galaxy Fold 2 má nabídnout stejné UTG sklo jako u Galaxy Z Flip. U nové generace hybridu se očekává větší vnitřní 7,7" skládací displej, který v zavřeném stavu doplní větší vnější AMOLED panel. Vyloučena není ani podpora dotykového pera S Pen či zvýšená odolnost. Zda se spekulace potvrdí, by mělo být jasné začátkem srpna.

Zdroj ddaily