Samsung se pochlubil detaily a ukázkou testování otočné konstrukce u Galaxy A80

Samsung na svém blogu poodhalil detaily otočené konstrukce fotoaparátu u připravovaného Galaxy A80. Ten byl představen v dubnu v Miláně, a jako jediný model letošní řady Galaxy A ještě není v prodeji. Původně měl přitom vtrhnout na pulty obchodů již koncem května, odhady prodejů na českém trhu nejčastěji uvádí datum zahájení distribuce mezi 19. - 22. červencem. Co stálo za téměř dvouměsíčním odkladem, není známo.

Galaxy A80 se pyšní displejem bez jakýchkoliv rušivých elementů a s minimálními rámečky. Vděčí za to otočné konstrukci, která v případě focení selfie přetočí trojitý fotomodul ze zadní strany dopředu pomocí jednoho elektromotorku. Samotné otočení má pět kroků, v tom prvním se zadní část telefonu vysune, v kroku druhém jsou stále zasunuty „zuby“, které drží fotoaparát stále nasměrovaný dozadu. Ve třetím kroku se „zuby“ uvolní a fotoaparát se začne překlápět, v kroku čtvrtém se dokončí rotace fotoaparátu a „zuby“ opět zapadnou na své místo. V kroku pět je pak již možné fotit selfíčka.

This is the mechanical structure of the Galaxy A80 camera, which is very complicated but takes up space.

Video from a Chinese Samsung engineer pic.twitter.com/YTdLfyqIFI