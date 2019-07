Samsung se pochlubil špičkovým tabletem. Poprvé má čtečku v displeji a pero jako dálkové ovládání

Samsung právě představil špičkový tablet Galaxy Tab S6. Vyniká podporou unikátního dotykového pera S Pen, duálním fotoaparátem s širokoúhlým objektivem, snímačem otisků přímo v displeji, vylepšenou verzí rozhraní DeX ale také cenou.

Samsung Galaxy Tab S6 disponuje 10,5" WQXGA Super AMOLED displejem, je osazen 7nm osmijádrovým procesorem, 6GB pamětí RAM, 128GB integrovanou pamětí (microSD až 1 TB) a 7 040mAh baterií. Nechybí technologie, jako jsou Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth ve verzi 5.0, či 4 reproduktory značky AKG s podporou Dolby Atmos.

Stylusy nejdříve používali všichni, pak se považovaly za sprosté slovo a nyní (právě díky Samsungu a Apple Pencil), přichází opět do módy. Pero S Pen bylo u tabletu Galaxy Tab S6 vybaveno funkcí dálkového ovládání a možností bezdrátového nabíjení. Dá vám tak ještě větší kontrolu nad obsahem, který vytváříte. Novinky totiž využijete např. při pořizování selfie snímků, můžete s ním ale i dálkově ovládat multimediální obsah (přehrávání filmů) atd. 10 minut bezdrátového nabíjení zajistí chod pera na 10 hodin.

Poprvé se čtečkou v displeji

Na to, že Samsung Galaxy Tab S6 nabízí kompaktní 5,7mm štíhlé tělo, nechybí mu duální fotoaparát. Poprvé u tabletu je použit širokoúhlý objektiv, který umožňuje zachytit scenérii v úhlu 123 stupňů, tedy tak, jak je vidí lidské oko. Neurální procesor navíc umožňuje na fotografované objekty použít pokročilé obrazové efekty. Rozlišení sestavy je 13 a 5 MPx, čelní kamera má 8MPx.



Samsung připarvil i zajímavé příslušenství. Book Cover pořítá i s dotykovým perem na zádech tabletu.

Prvenství má Galaxy Tab S6 i v tom, že se jedná o první tablet od Samsungu, který obsahuje snímač otisků prstů integrovaný v displeji. Uživatelská data schraňuje platforma Samsung Knox, která splňuje požadavky obranného průmyslu. Tabletu nechybí ani platforma SmartThings, funkce Game Booster s podporou umělé inteligence, či hlasový asistent Bixby. Zařízení registrovaná do 29. února 2020 dostanou 4 měsíce YouTube Premium zdarma.

Vylepšení však doznalo i „desktopové“ rozhraní Samsung DeX. Díky přidání funkční klávesy DeX do nové samostatné klávesnice v ochranném krytu tabletu Galaxy Tab S6 můžete DeX klepnutím na tuto klávesu spustit a zavřít. Klávesnice byla pro lepší funkčnost vyladěna, a to včetně držáku pera S Pen, nastavitelného stojánku, touchpadu a nových funkčních kláves. K dispozici je jako volitelné příslušenství v hodnotě 4 499 Kč.

Samsung Galaxy Tab S6 bude dostupný od 23. srpna a to v šedé a modré barvě jak ve verzi Wi-Fi za 17 999 Kč, tak ve verzi LTE za 19 999 Kč. Předobjednat si tablet v jeho šedé barvě můžete už od dnešního dne a jako dárek k němu obdržíte ochranné pouzdro v hodnotě 1 699 Kč zdarma. Akce platí do 22. srpna nebo do vyprodání zásob.