Samsung se pochlubil ukázkovými snímky z Galaxy S10 pořízenými v nočním režimu

Noční režim avizoval Samsung již u představení modelů řady Galaxy S10, ze začátku však fungoval pouze v optimalizátoru scény, který režim volil automaticky. Samostatně jste jej mohli při focení nastavit až od dubnové firmwarové aktualizace. Jihokorejci nyní na svém blogu nabízí porovnání fotek pořízených bez nočního režimu (popisek OFF) a s aktivním nočním režimem (popisek ON). Na dvojice fotek pořízených hned po sobě se můžete podívat v naší galerii. Noční focení probíhalo v jihokorejském Soulu.

Noční režim od Samsungu se mezitím rozšířil i do starších modelů softwarovými aktualizacemi. Nejdříve jej dostal Galaxy S9, později také Galaxy Note 9. Velmi brzy by se mělo zlepšené focení za horších světelných podmínek dostat i do střední třídy, a to s budoucí aktualizací smartphonu Galaxy A50.

Zdroj Samsung News