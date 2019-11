Samsung se vyjádřil k modelům Galaxy Fold, které se v ČR objevily v prodeji

Samsung dnes formou tiskové zprávy zareagoval na narůstající počet nabídek Samsungu Galaxy Fold, který se v posledních dnech objevil v prodeji na českém internetu. Samsung potvrdil, že v Česku zatím Galaxy Fold oficiální cestou nenabízí, tudíž se ve všech případech jedná o zařízení, která nepocházejí z české distribuce. A s tím se pojí i spousta omezení.

Samsung v tiskové zprávě uvádí: „Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. upozorňuje spotřebitele, že výrobky, které nepocházejí z její distribuce, nebyly testovány ve spolupráci s operátory působícími na českém trhu, a nemusí být tedy softwarově přizpůsobeny a upraveny pro užívání na českém trhu. Zejména nemusí kromě jiného korektně fungovat služby VoLTEa VoWiFi.“

Redakční první dojmy ze Samsungu Galaxy Fold:

U dovezených Foldů navíc nejsou poskytovány žádné nadstandardní servisní služby, tedy ani prémiový servis Moje Galaxy včetně všech návazných služeb. Současně také Samsung k dovezeným Foldům neposkytuje zdarma speciální roční pojištění vztahující se na náhodné mechanické poškození přístroje a na náhodné poškození vnikem kapaliny. Toto pojištění si lze v ČR dokoupit se spoluúčastní na jedno pojistné plnění v ceně 3 399 Kč. Samsung důrazně nabádá, aby případní zájemci při nákupu Galaxy Fold z dovozu dbali zvýšené opatrnosti a byli si vědomi všech rizik, co tento nákup obnáší.

Dobrá zpráva. Česká distribuce Foldu se blíží!

Pro případné zájemce o Galaxy Fold však máme dobrou zprávu. Samsung jej brzy začne prodávat i v Česku! Kompletní detaily nabídky budou známy již za několik dní, my vám můžeme zatím můžeme prozradit alespoň to, že předobjednávky Galaxy Fold odstartují už 2. prosince, do pultového prodeje se Galaxy Fold dostane 13. prosince. Česká cena by měla vycházet z té evropské, která je stanovena na 2 000 EUR. A to při aktuálním přepočtu dělá 51 tisíc Kč.