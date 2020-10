Samsung si pantentoval dvojité skládací zařízení s dotykovou QWERTY klávesnicí

Samsung již dříve nastínil, že pracuje s více druhy skládacích displejů, a že se vše netočí jen okolo véček (Galaxy Z Flip) a skládacích hybridů (Galaxy Z Fold2). Další konstrukcí, kterou si Samsung nechal patentovat, je hybrid se dvěma skládacími částmi.

Ve složeném stavu máte k dispozici poměrně úzký „smartphonový displej“, jenže když rozevřete jeden díl hybridu, budete mít před sebou displej podobný tomu u Galaxy Z Fold2. No a když ještě polorozevřete druhý skládací díl a zařízení překlopíte nabok, budete mít před sebou velký hlavní displej, k němuž bude přisedat displejová část s dotykovou QWERTY klávesnicí.

Designový patent na jednu stranu vypadá dost jednoduše, dokážeme si však představit, že dvojitý skládací displej by byl natolik složitý, že by se odrazil v ještě vyšší koncové ceně. A zatímco náčrtky z patentu nevypadají nijak zvlášť lákavě, jeho 3D vizualizace je přímo skvělá. Není samozřejmě jasné, zda Samsung nějaké podobné zařízení skutečně uvede do prodeje, odhadujeme, že tento koncept kvůli náročnosti skončí (prozatím) v šuplíku. Je však zajímavé sledovat, jak si různí výrobci přizpůsobují skládačky po svém, byť jen v podobě patentů a designových ochranných známek.

Zdroj Letsgodigital