Samsung si patentoval vyklápěcí displej s reproduktory. Dostane jej řada Galaxy S?

Samsung si čerstvě pantentoval využití flexibilního displeje u zařízení klasické konstrukce. Samotný displejový panel se má částečně vyklápět z těla telefonu, aby došlo ke zvětšení rezonanční komory uvnitř telefonu. A to by měla přispět k vyšší zvukové kvalitě, pro kterou Samsung v patentu používá označení Pro Sound.

Displej se má podle patentového návrhu jen nepatrně překládat v polovině, a jakmile telefon zjistí aktivaci hudebního přehrávání (nebo samotné funkce Pro Sound), jeho horní polovina se částečně vyklopí. Tím pádem dojde ke zvětšení vnitřní rezonanční komory. V bocích zdvižené části se objeví další výduchy reproduktorů, které jsou jinak umístěny těsně pod displejem. Pokud bude displej v rovině, bude zvuk prostupovat jen sluchátkovým repráčkem (např. v režimu Dolby Atmos), tj. stejně jako doposud.

Na rozdíl od jiných dřívějších patentů, vypadá vyklápěcí displej s reproduktory Pro Sound jako řešení, které by Samsung mohl hned nasadit do praxe. Ještě, když se podíváte do naší galerie na vytvořené rendery, pod které se podepsal web LetsGoDigital. Samsung má skládací displeje poměrně v pokročilé fázi vývoje (Galaxy Z Fold2 je toho důkazem), takže lehce vyklopitelný panel by pro Samsung jistě nebyl žádný velký problém. Jen by muselo dojít k určitému přeuspořádání vnitřních částí a zřejmě bychom museli oželet zvýšenou odolnost IP68.

Přijde tento patent někdy do praxe? To samozřejmě nevíme, ale pokud ano, jeví se jako jasný kandidát řada Galaxy S.

Zdroj LetsGoDigital