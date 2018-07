Samsung si třikrát bere na paškál Apple a hlásí – těšte se na Galaxy Note 9!

Samsung láká na představení Galaxy Note 9 třemi novými videi, a nebyl by to Samsung, aby si v každém z nich nevystřelil z Applu. To, že se obě společnosti nedávno dohodly na mimosoudním vyrovnání ve svém dlouholetém sporu, nic nemění na tom, že v oblasti smartphonů jsou stále velkými konkurenty. A zejména Samsung se na svého amerického rivala ve svých kampaních velmi často odkazuje.

Samsung se ve videích „A lot can change in a day“ (v překladu: „Jediný den toho může hodně změnit“) odkazuje na iPhony, které mají, dle vyznění videí, baterii se slabou výdrží, nedostatečně úložiště a pomalý výkon. První video se týká právě baterií, u kterých si Apple loni o vánocích zažil, díky zpomalování výkonů iPhonů, své. Samsung zažil problematickou kauzu ještě o rok dříve, a to s bateriemi u Galaxy Note 7. V Galaxy Note 9 má být podle dřívějších spekulací umístěn akumulátor s kapacitou 4 000 mAh.

Baterie nestíhá? Jediný den toho může hodně změnit:

Další video zjevně naráží na neexistenci paměťových karet. V iPhonech musíte mazat soubory a aplikace, zatímco v jiných smartphonech stačí vložit paměťovku. A nebo k tomu ještě přidá zvětšené interní úložiště? Např. 256 nebo 512 GB?

Nikdy nemáte dost paměti? Jediný den toho může hodně změnit:

Poslední třicetivteřinové video se týká pomalosti iPhonů při některých systémových úkonech (např. otevírání velkých souborů), čímž Samsung může zmiňovat zvýšení operační paměti tabletofonu telefonu až na 8 GB. Představení Galaxy Note 9 se odehraje 9. srpna v New Yorku.

Telefon je příliš pomalý? Jediný den toho může hodně změnit: