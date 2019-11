Samsung si zajistil ultratenká displejová skla pro skládačky budoucnosti

Samsung podepsal exkluzivní dohodu se společností Dowoo Insis na dodávku ultratenkých skel (anglicky UTG, tj. Ultra Thin Glass) pro skládací zařízení budoucnosti. Exkluzivita znamená, že společnost Dowoo Insis skla dodá pouze Samsungu, a žádným dalším firmám. Jihokorejci tímto krokem vyřeší jednu záležitost, kde je v současné době tlačí bota.

Skládací Galaxy Fold má totiž svrchní část vnitřního displeje krytou polyamidovou fólií, která je náchylná na škrábance. Rýhu do ní uděláte i svým vlastním nehtem při nešetrné manipulaci. Firma Dowoo Insis má v nabídce flexibilní skla o tloušťkách 30 - 100 µm, spodní hranice je dokonce menší, než tloušťka lidského vlasu! A, i když se to z pohledu tloušťky moc nezdá, budou tato skla z pohledu škrábanců řádově odolnější, než současně používané fólie.

Spolupráce Samsungu s Dowoo Insis má být středně až dlouhodobá, což znamená, že s ohebnými skly u Foldablů setkáme zřejmě až za pár let. Jihokorejci do firmy přes svůj investiční fond napumpovali 12 miliard korejských wonů, zejména za účelem zvýšení výrobních kapacit. Investice pokryje zvýšení produkce v továrně v Jižní Koreji a také výstavbu několika nových továren ve Vietnamu. V současné době firma zvládne vyrobit 500 tisíc skel měsíčně, ovšem jen v příštím roce chce Samsung prodat až šest milionů skládaček různých typů a v dalších letech už by toto tempo nemuselo stačit.

Zdroj Etnews