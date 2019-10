Samsung sleví až 9 tisíc u 1TB Galaxy S10+ a přidá 20% slevu na Galaxy A40 a A70

Samsung dnes spustil krátkodobou slevovou akci, která je zaměřena na větší paměťové kapacity modelů řady Galaxy S10. V rámci cenového spektra tak dochází k posunům o jednu paměťovou variantu, např. 1TB Samsung Galaxy S10+ koupíte za stejnou částku, na které se ještě před pár dny nacházela 512GB verze, podobně je na tom i cena 512GB „es desítek“, která je v současné době na stejné úrovni jako u základního modelu se 128GB pamětí.

Ceny modelů řady Galaxy S10 jsou tedy v rámci aktuální slevové akce následující:

Samsung Galaxy S10+ 1 TB - 32 499 Kč (původní cena 41 999 Kč)

- 32 499 Kč (původní cena 41 999 Kč) Samsung Galaxy 10+ 512 GB - 25 999 Kč (původní cena 32 499 Kč)

- 25 999 Kč (původní cena 32 499 Kč) Samsung Galaxy S10 512 GB - 23 499 Kč (původní cena 29 999 Kč)

Dočasná slevová akce platí na značkových prodejnách Samsungu nebo na oficiálním e-shopu na webu Samsung.cz. Akce platí ode dneška, tj. od 14. října, a to až do 20. října, popř. do vyprodání zásob. Mimo „es desítek“ Samsung navíc nabízí i 20% slevu na modely Galaxy A40 a Galaxy A70, ovšem pouze v kamenných prodejnách. Po slevě budou telefony k dispozici za 5 199 Kč, resp. za 8 392 Kč v případě Galaxy A70.

Představení smartphonů řady Galaxy S10: