Samsung smazal příspěvek, ve kterém se Applu posmívá za chybějící nabíječky. Víme, co bude následovat...

Když Apple u iPhonů 12 odstranil nabíječky, snad každý výrobce si chtěl přihodit svou trošku do mlýna. Týkalo se to i jedné z regionálních poboček Samsungu, která na svém Facebooku publikovala příspěvek, v němž uvádí, že „smartphony Galaxy vám dají vše, co hledáte. Od tak banální věci jako nabíječky až po nejlepší fotoaparát, baterii, výkon, paměť a dokonce 120 Hz displej“. Jenže, Samsung u této rétoriky nevydržel dlouho. Když se teď podíváte na zmiňovaný příspěvek, je zřejmé, že jej jihokorejci odstranili. A tím i nastínili, jak to bude vypadat do budoucna...

Vše nasvědčuje tomu, že v chystané řadě Galaxy S21 budou nabíječky skutečně vyloučeny ze základního balení. Stejný krok včera učinilo i Xiaomi, když oznámilo, že nabíječku k novému Mi 11 nepřibalí, zato k dražší verzi telefonu ji můžete získat za akční cenu! U Samsungu to v lednu bude zřejmě úplně stejné. Nejdříve nám výrobce podstrčí fakt, že máme doma nabíječek celou spoustu, že další nepotřebujeme. Poté přidá informaci o tom, že chybějící nabíječky pomohou životnímu prostředí...

... a to už tady několikrát bylo, a zřejmě se to v příštím roku bude opakovat i u dalších výrobců. Trend na příští rok je tedy jasný. Místo technologických inovací se budou všichni soustředit na to, jak potenciálním zájemcům co nejlépe ukázat, že chybějící nabíječka v základní krabici je to nejlepší, co je letos mohlo potkat...

Rok 2021 se ponese na znamení mizejících nabíječek:

Via imore