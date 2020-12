Samsung spouští aktualizace Galaxy S20 na Android 11 s One UI 3. Začíná se v USA

Samsung počínaje dnešním dnem oficiálně odstartoval aktualizace na Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3. Po několikaměsíční betaverzi se tak do oběhu dostává finální verze firmwaru, u které Samsung vyladil veškeré zásadní nedostatky. A jako první si nový update užijí v USA, kde bylo přesně před třemi měsíci spuštěno samotné první betatestování.

Aktualizace je v tuto chvíli dostupná pouze u amerického operátora Verizon, a to pro řadu Galaxy S20. A ze zámoří by se měl update brzy dostat i do dalších koutů světa. Hlavní změny, které přinese aktualizace s nadstavbou One UI 3 jsme vám nastínili v tomto článku. Rámcový harmonogram updatů Samsungů na nejnovější verzi Androidu si zase můžete pročíst zde.

Porovnání Samsungu Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra:

Zdroj Sammobile