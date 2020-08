Samsung spouští aktualizace na One UI 2.5 pro letošní modely řady Galaxy S20

Spolu s pátečním startem prodejů řady Galaxy Note20 myslel Samsung i na stávající majitele „es dvacítek“. Brzy se mohou těšit na aktualizační balíček XXU4BTH5, který přijde s novou verzí grafické nadstavby One UI 2.5. A právě s ní se již dostaly do prodeje nejnovější tabletofony od Samsungu.

Součástí firmwarové aktualizace jsou všechny softwarové novinky z řady Galaxy Note20, např. nastavení délky fotorežimu Single Take, vylepšený režim Pro Video, podpora navigačních gest Androidu 10 u launcherů třetích stran nebo třeba bezdrátový režim DeX. Aktualizace se již dostala do Evropy, ovšem její distribuce zatím probíhá postupným tempem. V Česku je update zatím k dispozici jen u Vodafonu (Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra), zbytek telefonů z volného trhu a od zbývajících operátorů si musí na aktualizaci ještě pár dní počkat.

To stejné platí i o skládacím véčku Galaxy Z Flip, které se může také těšit na aktualizaci, která prostředí obohatí o nadstavbu One UI 2.5. A to není s podivem, protože nedávno testovaný Galaxy Z Flip 5G již běžel na nejnovější verzi grafického rozhraní od Samsungu.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Via Sammobile