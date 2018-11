Samsung spouští cashback na tablety. U jednotlivých modelů sleví až 2 tisíce

Samsung počínaje dneškem spustil cashback na dosud opomíjenou skupinu zařízení - na tablety. Až do 16. prosince můžete při pořízení vybraných modelů získat zpět až 2 tisíce Kč, a to při pořízení Wi-Fi i LTE variant. Princip získání chashbacku je stejný, jako v předchozích akcích. Po pořízení tabletu od prodejců zapojených do akce je třeba se na webu zaregistrovat, vložit zde IMEI číslo tabletu a nahrát fotku účtenky. Následně vám bude cashback zpětně vyplacen na váš bankovní účet.

Tablety zařazené do akce jsou následující, ceny uvádíme po započtení cashbacku:

Cashback akce platí do 16. prosince nebo do vyčerpání registrací. Na každou osobu lze uplatnit cashback maximálně na dva tablety.

Představení tabletu Samsung Galaxy Tab S4: