Samsung spouští říjnový cashback. U vybraných modelů vám vrátí až 4 tisíce

Samsung včera odstartoval říjnový cashback, v rámci něhož můžete po zakoupení vybraných smartphonů, tabletů a chytrých hodinek získat zpět až čtyři tisíce. Stačí si níže uvedená zařízení koupit na webu Samsungu, ve značkových prodejnách nebo u vybraných prodejců elektroniky, a následně je zaregistrovat na stránkách Samsungu. K detailům telefonu je třeba přidat i kopii účtenky. Samsung vám následně níže uvedenou sumu vrátí zpět na váš bankovní účet. Cashback nabídka platí maximálně pro dva produkty na osobu.

Ceny všech produktů zařazených do akce po započtení cashbacku:

U modelů Galaxy S20+, Galaxy A51, Tab A 10.1 a Tab S6 platí akce pro LTE i 5G varianty, v tabulce uvádíme ceny LTE verzí. V případě hodinek platí akce na Bluetooth i LTE varianty (až na 42mm Galaxy Watch), v tabulce najdete ceny platné pro Bluetooth verze hodinek. Seznam vybraných prodejců, přesné varianty zařízení zapojených do akce včetně počtu vyhrazených kusů a kompletní pravidla, si můžete prostudovat zde. Akce platí do vyprodání zásob nebo do 25. října.

Redakční představení Samsungu Galaxy A51: