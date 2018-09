Samsung stanovil maximální cenu výměny rozbitých displejů

Samsung zavedl cenové stropy na mimozáruční výměnu poškozených displejů u topmodelů řady Galaxy. Výrobce k tomu vedly rozmáhající se mimozáruční opravy v neautorizovaných servisech, u nichž neautorizovaný zásah do zařízení znamenal ztrátu dvouleté záruky. V případě dalších reklamací totiž autorizovaný servis poznal neoprávněné vniknutí do telefonu.

„Často k nám přicházejí zákazníci, kteří si dali vyměnit displej v neautorizovaném servisu v domnění, že ušetří a myslí si, že autorizovaný servis je zbytečně předražený,“ uvedl Jan Procházka, šéf servisních center Samsung Electronics Czech and Slovak, a dodal: „Neautorizovaný servis nemusí disponovat originálními díly, často nemá kvalifikované techniky, kteří jsou vyškoleni výrobcem, neznají správné postupy a technické specifikace a taktéž nemají dostatečné technické vybavení. To vše může způsobit poškození zařízení, omezení funkcí, případně i následnou ztrátu záruky z důvodu neautorizovaného zásahu do zařízení.“

Samsung tak stavuje maximální cenu, kterou dáte za výměnu poškozeného displeje v jeho autorizovaných zákaznických centrech. Skutečná cena naráží na regionální cenovou politiku, takže může být i nepatrně nižší, maximální stanovenou částku však nepřekročí. Uváděné ceny jsou včetně DPH:

Pro srovnání si můžeme uvést částky opravy iPhonů XS a XS Max. Za opravu displeje u menší novinky zaplatíte 279 dolarů (6 tisíc Kč, zřejmě bez DPH), v případě větší varianty je to 329 dolarů (7 149 Kč). Jakákoliv jiná mimozáruční oprava, třeba prasklý zadní kryt, vás vyjde paušálně na 549 USD u XS (12 tisíc Kč), resp. 599 dolarů u XS Max (13 tisíc Kč)

Pokud je součástí servisního zásahu u Samsungu výměna i dalších dílů, jsou ostatní závady opraveny podle ceníku daného zákaznického centra. V případě autorizovaných servisů jsou používány originální díly a je zachována stávající funkčnost telefonu, zejména voděodolnost, která se při neprofesionálních výměnách displeje často ztrácí. Zákaznická centra Samsungu najdete v Praze, Brně, Ostravě a Liberci, přímo z domova však můžete využít svozovou službu Moje Galaxy, která telefon vyzvedne, zaveze na opravu a následně vám telefon dodá zpět.

Pojištění proti rozbití - služba Samsung Mobile Care: