Samsung týden. Jihokorejci u vybraných produktů brzy sleví až 25 procent

Česká pobočka Samsungu se připojí k celoevropské akci Samsung Week, která odstartuje 26. října a potrvá až do 1. listopadu. V rámci počeštěné akce Samsung týden bude možné na webu Samsungu pořídit vybrané produkty až s 25% slevou. Infografika k akci naznačuje, že se budou slevy, mimo ledniček, praček a televizí, týkat i tabletofonů řady Galaxy Note20, skládacích zařízení (Galaxy Z Fold2), chytrých hodinek či tabletů s podporou dotykového pera S Pen.

Samsung zatím nezveřejnil produkty, které budou zařazeny do akce, a ani slevu, kterou u nich můžete očekávat. To by se však mělo změnit v několika následujících dnech. Zahraniční zdroje ještě přidávají informaci o tom, že v rámci Samsung týdne se do prodeje dostane i nová barevná varianta sluchátek Galaxy Buds Live, a to modrá verze označená jako Mystic Blue. Zveřejnění kompletního seznamu zlevněných produktů očekáváme v následujících dnech na českých stránkách akce Samsung týden.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Fold2: