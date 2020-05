Samsung u Galaxy Note20+ počítá se 120Hz frekvencí. Note20 zůstane na 60 Hz

V souvislosti s blížící se premiérou řady Galaxy Note20 (očekáváme v srpnu) se začíná častěji skloňovat použitý displej a také podpora 120Hz obnovovací frekvence. Podle posledních zpráv se u základního modelu Galaxy Note20 se počítá jen s podporou 60 Hz, na 120Hz režim se mohou těšit jen uživatelé Galaxy Note20+, a to zřejmě i při maximálním rozlišení 3 096 × 1 440 pix. Displejový panel u „plusové“ varianty naroste do úhlopříčky 6,87". Při poměru stran 19,3:9 se tak můžeme těšit na jemnost 497 ppi.

120Hz režim se objevil již u trojice modelů řady Galaxy S20, které dokáží přepnout na 120 Hz jen v rozlišení FHD+. Pro to, aby bylo možné aktivovat 120 Hz u maximálního rozlišení QHD, by bylo zapotřebí zdvojené rozhraní MIPI na displejovém řadiči, „es dvacítky“ jsou však vybaveny pouze jedním, který má nedostatečnou šířku pásma pro QHD se současným využitím 120 Hz. A tento hardwarový nedostatek samozřejmě nespraví ani budoucí firmwarová aktualizace, takže Samsung připravuje pro blížící se řadu tabletofonů výraznou změnu.

Redakční představení řady Galaxy S20:

V případě základního Galaxy Note20 Samsung vsadí na levnější provedení displeje s technologií LTPS, jejíž maximem bude 60 Hz. Naopak Galaxy Note20+ dostane panel s podporou LTPO, který umožní využít 120Hz frekvenci při maximálním rozlišení QHD+, a to s energetickou úsporou okolo 10 - 20 %. Hlavním důvodem odlišných technologií je cena, Samsung chtěl základní Note co nejvíce zlevnit a proto z něj odebral podporu 120Hz obnovovací frekvence displeje.

Představení řady Galaxy Note20 by mělo proběhnout v tradičním časovém rámci, tedy na konci srpna. A do té doby zřejmě na internet uniknou veškeré základní informace a tiskové fotografie, což se ostatně opakuje rok co rok. V posledních letech se Samsungu do poslední chvíli nepodařilo uhlídat ani jeden ze svých topmodelů řady Galaxy S a Galaxy Note.

Zdroj Ross Young