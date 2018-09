Samsung u starších tabletů na svém e-shopu sleví až 3 tisíce. Stačí zadat kód

V souvislosti se zahájením prodejů tabletů Galaxy Tab S4 a Galaxy Tab A 10.5 jihokorejci na svém e-shopu zlevňují starší tablety. Po zadání slevového kódu můžete ušetřit až tři tisíce, samozřejmě závisí na tom, jaký model si na e-shopu pořídíte.

Pro slevu v hodnotě 3 tisíc Kč stačí při objednávce zadat slevový kód SROTOVNE3000. Ta platí u následujících modelů řady Tab S, u kterých uvádíme i koncovou cenu po započtení slevy:

Galaxy Tab S2 9.7 VE Wi-Fi - 6 490 Kč

Galaxy Tab S2 8.0 LTE - 6 990 Kč

Galaxy Tab S3 Wi-Fi - 10 990 Kč

Galaxy Tab S3 LTE - 12 490 Kč

U áčkové řady tabletu jsou slevy v hodnotě dvou tisíc, stačí při objednání zadat slevový kód SROTOVNE2000. Koncové ceny po započtení slevy jsou následující:

Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi - 3 990 Kč

Galaxy Tab A 10.1 LTE - 5 490 Kč

Samsung u akce neuvádí žádné časové rozmezí pro platnost slevových kódů, můžeme se domnívat, že se jedná o akci do vyprodání skladových zásob. Pravda to bude minimálně u tabletů řady Galaxy Tab S2, které jsme u nás na webu testovali již před třemi lety. A protože je v prodeji již čtvrtá generace, druhá zřejmě již do Vánoc zmizí z prodejních pultů.

Zdroj Obchod-Samsung