Samsung ukázal Galaxy Note 9 v modré na webu a na videu [oživeno]

Tuto sezónu úniků si Samsung za rámeček rozhodně nedá. Sotva pár dní poté, co se v Rusku začala s předstihem prodávat bezdrátová nabíječka prozrazující označení hodinek Galaxy Watch, si jihokorejci neuhlídali ani své vlastní webové stránky. Novozélandská pobočka totiž na svém webu pilně nabádala k předobjednání Galaxy Note 9, a nezapomněla přiložit ani tiskovou fotografii. To vše s týdenním předstihem před oficiálním oznámením.

Samsung tak, de facto, potvrdil veškeré dosavadní spekulace. Potvrzen tak máme design zadní strany, modrou verzi se žlutým perem S Pen a nakonec i samotné potvrzení prodejního označení. Oficiální cestou se Galaxy Note 9 ukáže za necelý týden v New Yorku. Samozřejmě budeme na místě, takže již krátce po představení telefonu od nás můžete očekávat první dojmy.

Samsung láká na představení Galaxy Note 9 i tímto videem:

Oživeno 15:30: Samsungu dokonce uniklo i oficiální představovací video Galaxy Note 9, na které se můžete podívat níže v článku. Zůstane do do 9. srpna Samsungu vůbec něco, co o Galaxy Note 9 ještě nevíme?

Samsung Galaxy Note 9 Introduction: