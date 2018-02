Samsung ukázal možnosti Linuxu, který si spustíte přímo v prostředí DeX

Samsung již loni v říjnu představil řešení Linux on Galaxy, které umožní v desktopovém režimu Samsung DeX spustit plnohodnotnou distribuci Linuxu dle vlastního výběru. Prvotní inspirací byl vývoj mobilních aplikací, který může probíhat celý přímo v telefonu. V Linux on Dex může být spuštěno vývojové prostředí Eclipse, a vývojáři tak mohou vyvíjet a debugovat na jednom a tom samém telefonu.

Samsung na videu po několika měsících konečně ukázal, jak bude spouštění Linuxu vypadat. Jednoduše otevřete aplikace Linux on Galaxy, v niž si vyberete dostupný Linux. V případě videa výše se jedná o Ubuntu 16, který se aktivuje krátce po poklepání na obrazovku. Samsung dodává, že firmy mohou i nadále využívat výhod MDM systémů i zabezpečené platformy KNOX. Aplikace Linux on Galaxy by mohla být uživatelům zpřístupněna ještě v průběhu letošního roku.

Takto bude vypadat Ubuntu spuštěné v režimu Samsung DeX: