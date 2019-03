Samsung ukázal na videu přínos duálního uživatelského rozhraní u Galaxy Fold

Samsung na svém nejnovějším videu ukazuje schematickou podobu uživatelského rozhraní u Galaxy Fold, a to zejména při spolupráci vnějšího a vnitřního displeje. Samsung toto řešení nazývá App Continuity a ve zkratce znamená, že tam, kde na vnějším displeji s prací skončíte, tak tam po rozevření zase pokračujete. Funguje to samozřejmě i obráceně, v prvé řadě se však má podpora týkat pouze předinstalovaných aplikací.

Jaké výhody přinese nové zdvojené UI u hybridu Galaxy Fold?

To platí i o funkci Multi-Active Window, která umožní na displeji zobrazit až tři aplikace najednou a průběžně měnit jejich pozici. Samsung se na svém blogu k podpoře aplikací třetích stran vyjádřil diplomaticky, je však pravděpodobné, že podporu obou funkcí Samsung nabídl s předstihem těm nejznámějším aplikacím pro Android, zatímco pro zbytek aplikací vydá s odstupem času veřejné SDK. Aplikace, které pro Fold nebudou upraveny, se mají přepínat z menšího na větší displej díky tzv. nástrojům kompatibility.

Poznejte blíže skládací Galaxy Fold:

Oproti Huawei Mate X se Samsung může pyšnit tím, že na uživatelském rozhraní spolupracoval s Googlem. To, co tedy obě firmy spolu vymyslely, by se mohlo stát základem skládacích Androidů se dvěma displeji bez ohledu na značku. Huawei, který si rozhraní upravil sám, svůj Mate X srovnával s Galaxy Fold již na své tiskové konferenci. A na přímé konfrontaci staví i nadále, CEO Huawei Richard Yu se pro Businessinsider vyjádřil o Galaxy Fold jako o „formátu, který není dobrý“. Samsung se s Mate X zatím nijak nesrovnává.

Obě firmy však i přesto působí jako dva kohouti na jednom smetišti. Na výstavišti na veletrhu MWC zvolili stejnou taktiku. Stánky byly přímo naproti sobě a na krajích na sebe přes uličku koukal Mate X a Galaxy Fold. Samsung jej uzavřel do vitríny, v níž ukázal zařízení v rozevřeném stavu z předního a zadního pohledu, Huawei zase Mate X schoval za sklo. Přístup k ochranným bariérám blokoval čtvercový prostor vytyčený páskami, který měly pod palcem členové bezpečnostní služby. Novináři si ani na jeden model nemohli sáhnout.

O tom, který formát vyjde z klání jako vítězně, rozhodnou samotná prodejní čísla. Samsung Galaxy Fold půjde do prodeje již 26. dubna, startovat bude na částce 1 980 USD (tj. 45 tisíc Kč). Huawei Mate X zatím přesné datum startu prodejů nemá, dočkat se jej máme v průběhu léta, nejoptimističtější odhady hovoří o červnu. Hybrid má stát 2 299 EUR, tedy zhruba 59 tisíc Kč!

Launch video Huawei Mate X: