Samsung ukazuje, jakou úlohu mají kartáčky v pantu véčka Galaxy Z Flip

Po první generací skládacího hybridu Galaxy Fold, kterou musel Samsung stáhnout od testerů a předělat, se jihokorejci více věnují konstrukci a odolnosti samotného pantu vůči vniknutí nečistot. První vlaštovkou byl pant u véčka Galaxy Z Flip, jehož součástí jsou i miniaturní kartáčky, které případné nečistoty vytlačují ven. Vůbec poprvé však Samsung k těmto kartáčkům přidal detailnější informace.

Dvojice kartáčků z nylonu je umístěna přes celou šířku telefonu, a to mezi pantem a vnějšími kryty. Jejich primární úlohou je vyplnit milimetrovou mezeru, kterou by dovnitř vnikly nečistoty. Navíc, při každém znovuotevření kartáčky pant „zametou“, takže i aktivně odstraňují nečistoty, které by se náhodou dostaly dovnitř konstrukce. Samotný displej skládacího Galaxy Z Flip podle výrobce vydrží až 200 tisíc složení. Již nyní se však hovoří o nástupci, který by se měl jmenovat Galaxy Z Flip 2. Recenzi skládacího véčka od Samsungu si můžete přečíst zde.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Flip: