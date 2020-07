Samsung uvádí do Česka Galaxy A20s. Loňský model v cenové hladině pěti tisíc

Samsung toho v modelové řadě Galaxy A ještě nemá dost, a tak v Česku začne velmi brzy prodávat další levnější „áčko“. Novinka ponese označení Galaxy A20s, což je s ohledem na letošní modely trochu matoucí. V praxi se totiž jedná o telefon z druhé poloviny loňského roku (podle nuly v označení a písmenka „s“), který bude postaven někde mezi loňský Galaxy A20e a Galaxy A30s, mezi letošními áčky jej můžeme zařadit hned pod Galaxy A21s. Ano, názvy všech telefonů jsou si natolik podobné, že si je budou zákazníci plést. I my se totiž v názvosloví už pomalu ztrácíme...

Celoplastový smartphone je zástupcem nižší střední třídy. Do výbavy dostal 6,5" IPS LCD displej s rozlišením 1 560 × 720 pix a trojici fotoaparátů zarovnanou do semaforu. Hlavní snímač má rozlišení 13 MPx a světelnost F1.8. Z něj se plynule přepnete na 8MPx ultraširokoúhlý objektiv (F2.2), třetí 5MPx foťák (taktéž F2.2) zase využijete při focení s variabilní hloubkou ostrosti. Ve véčkovém výřezu bude připravena 8 MPx selfie. Výkon telefonu dodá 14nm osmijádro Snapdragon 450 o maximálním taktu 1,8 GHz, a to v kombinaci s 3GB RAM a 32GB úložištěm, které ještě rozšíříte microSD kartami.

Oficiální představení Samsungu Galaxy A20s:

Pevně integrovanou 4 000mAh baterii půjde dobít výkonem 15W, na zadním krytu zajišťuje biometrický přístup vycentrovaná čtečka otisků prstů. Novinka se na pultech obchodů prodává ode dnešního dne, a to v černé barevné variantě. Modrá se na trhu objeví v průběhu srpna. Cena Galaxy A20s je na českém trhu stanovena na 4 999 Kč.