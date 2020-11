Samsung uvažuje o nových konstrukcích telefonů. A to včetně rolovacího displeje

Displejová divize Samsungu na svém webu poodhalila, kterým směrem směřuje vývoj displejů. A ukazuje se, že směrem k různorodým skládacím konstrukcím, u nichž hrají prim skládací panely. Na dvou ilustracích tak můžeme vidět budoucí skládačky, které by mohly pod hlavičkou Samsungu vzniknout.

Prvním typem je nadvakrát složený panel po vzoru zatím nepředstaveného skládacího Xiaomi, který by mohl nahradit dva displeje u řady Galaxy Z Fold. Samsung by vsadil na jeden panel který byste složili jako papír tak, že by v zavřeném stavu byla vidět jen jeho jedna třetina. A tu byste v zavřeném stavu ovládali jako běžný smartphone. Na druhé ilustraci je vidět váleček, z něhož je vyrolován dotykový OLED displej.

Od rolovacích displejů si mnozí výrobci slibují doslova zázraky, je však jasné, že vyrolovaný displej by byl dost křehký a hodně flexibilní, takže by jej šlo použít jen na rovném povrchu. A to naznačuje i samotná ilustrace. Samsung sice vývoj těchto displejů přímo nepotvrdil, ovšem nedávno zveřejněné patenty ukazují, že jihokorejci přemýšlí nad tím, jakým směrem se v segmentu skládacích zařízení vydat dále. A vizualizace patentů nám ukazují, že hybrid s nadvakrát skládacím displejem může být dost blízko své finální realizaci.

Zdroj Samsungdisplay