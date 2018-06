Samsung uvede hned tři Galaxy S10. Jeden z nich nabídne trojitý hlavní fotoaparát

Zprávy z Jižní Koreje naznačují, že jubilejní desátá generace Galaxy S, která má být představena na lednovém CES 2019 v Las Vegas, nenabídne dva, ale hned tři modely. Jaký je důvod rozšíření z dvou modelů na tři? Může za to návrat k rovnému displeji nebo inspirace Applem?

Samsung u Galaxy S10 používá kódové označení Beyond. Základní variantě s 5,8" displejem se přezdívá Beyond 0, oproti loňskému a letošnímu roku má nastat výrazná změna. Základní varianta dá totiž opět přednost rovnému displeji. Na zádech máme čekat pouze jeden fotoaparát s variabilní clonou, takže se bude zřejmě celkově jednat jen o nepatrně vylepšený Galaxy S9.

Beyond 1 nabídne také 5,8" displej, ovšem tentokrát se bude jednat o dvakrát zahnutý Super AMOLED. Na zádech telefonu bude přítomen duální fotoaparát, čekáme tedy podobné sestavení jako u letošního Galaxy S9+. Úplnou novinkou pak má být Beyond 2, tedy smartphone s 6,2" displejem a trojitým fotoaparátem na zadní straně. Celé řešení má být podobné tomu, které bylo použito u Huawei P20 Pro. Hlavní snímač doplní teleobjektiv a třetí širokoúhlý snímač.

Pokud Samsung skutečně představí tři „eska“, bude to teprve podruhé v jeho novodobé historii. Naposledy jsme se v roce 2015 dočkali představení Galaxy S6, Galaxy S6 Edge a Galaxy S6 Edge+. Stejné označení by mohl Samsung zachovat i příští rok, jen místo šestky použije jubilejní desítku. Přesnější spekulace však očekáváme až koncem letošního roku, nyní je na řadě tabletofon Galaxy Note 8, který by měl být, podle dosavadních spekulací, představen již v srpnu. Případné velké technologické novinky (čtečka v displeji, minimální rámečky) si jihokorejci zřejmě schovají až na příští rok.

Představení aktuálních topmodelů Galaxy S9 a Galaxy S9+:

Zdroj ETNews