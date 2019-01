Samsung uvedl mobilní paměť eUFS 2.1 s kapacitou 1 TB. Dostane ji Galaxy S10?

Samsung představil paměťové úložiště typu eUFS 2.1 (embedded Universal Flash Storage), které jako první na světě dosáhlo kapacity 1 TB! A zatímco 512 GB Galaxy Note 9 jsme označovali jako „1TB ready“ (interní paměť šlo rozšířit až 512GB microSD), budoucí high-end smartphony od Samsungu (zřejmě již Galaxy S10) metu 1 TB s vloženou paměťovkou hravě překonají.

Rozměry paměťového čipu zůstávají stejné jako u 512GB paměti, tedy 11,5 × 13 mm. Pod dvojnásobnou kapacitu paměti se podepsaly 16vrstvé V-NAND flash paměti společně s nově vyvinutým paměťovým kontrolerem. V rámci sekvenčního zápisu se uvádí přenosová rychlost až 260 MB/s, v případě sekvenčního čtení je rychlost až 1000 MB/s! Pro srovnání, u běžného 2,5" SATA SSD disku se rychlost čtení pohybuje „jen“ okolo 540 MB/s, sekvenční zápis zase často přesahuje rychlost 500 MB/s. A zde eUFS 2.1 tahá za kratší konec...

Oznámení přišlo přesně rok poté, co Samsung oznámil paměťový standard UFS 3.0. A dokonce již dva a půl roku uplynulo od té doby, co Samsung představil vlastní paměťové karty typu UFS. A ty se do prodeje zatím stále nedostaly. Nové 1TB úložiště eUFS 2.1 by se však mělo velmi brzy nasadit do komerčních zařízení, a to, buď u Galaxy S10+, nebo u speciální verze Galaxy S10 X s podporou sítí 5G.

Ve své doby byly UFS paměťovky unikátem, na trh se však nedostaly: