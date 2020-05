Samsung v Česku aktualizuje řadu S20. Ultra konečně dokáže fotit makro

Po pár dnech od vypuštění další softwarové aktualizace pro modely řady Galaxy S20, se balík G988BXXU2ATE6 dostal i do Česka. Aktuálně je k dispozici u modelů Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra z volného trhu, přičemž verze od operátorů by měly záhy následovat. Seznam změn je tentokrát poměrně strohý, na většinu z nich museli uživatelé přijít sami.

Nejvýraznější novinkou je fotorežim Blízký záběr, který však nelze aktivovat ručně. Musíte mít aktivní Optimalizátor scén, a jakmile v pravém rohu hledáčku vidíte rozpoznanou scénu a současně chcete fotit detaily, které jsou v hledáčku rozmazané, vyskočí vám u levého spodního rohu nabídka „Použít blízký záběr“. Po přepnutí přijde do hry teleobjektiv, který snímaný objekt přiblíží a automaticky zaostří. Pouze pokud budete až moc blízko, dá vám telefon vědět, ať se od objektu vzdálíte. Efektivně však přiblížíte rovinu ostrosti až o polovinu blíže, než je současných 10 centimetrů od snímaného objektu.

Jistě, dokázali bychom si celé řešení představit trochu efektivnější. Mnohem užitečnější by bylo režim Blízký záběr přidat do fotorežimů nebo jako ikonku makra při rychlém přepínání mezi objektivy. U některých objektů totiž nabídka Blízkého záběru nevyskočí, takže musíte nejprve najít objekt, u něhož se nabídka objeví, a pak můžete prakticky fotit, co chcete. Zatím to vypadá jako nošení dříví do lesa, protože musíte udělat několik kroků navíc, ovšem, a to je podstatné, makra jsou skutečně daleko použitelnější, než dříve. A přesvědčit se o tom můžete u ukázkových fotek v naší galerii. K dokonalosti však ještě něco chybí...

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Připomeňme, že režim Blízkého záběru dostal pouze Galaxy S20 Ultra, zbývajících „es dvacítek“ se netýká. A jaké jsou další novinky? Subjektivně se nám zdá, že je čtečka otisků prstů rychlejší, zejména v těch případech, kdy máte na displeji stále umístěnou ochrannou fólii přímo od výroby. A zdá se, že se drobného zlepšení dočkaly i repráčky, které při vyšších hlasitosti efektivně omezily svůj šum na pozadí, což pozitivně zasáhlo do kvality hudebního přednesu.

Oživeno 15:00: Mezi další změny v nové verzi firmwaru patří omezení animací u čtečky otisků prstů, což opticky odemknutí telefonu ještě zrychlí. 120Hz režim displeje je stabilnější, nedochází k poklesům frameratu, jako se tomu občas dělo v minulosti. Možná i díky tomu působí prostředí svižněji a celkově odladěněji.

Za doplnění děkujeme Janu Soukupovi.