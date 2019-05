Samsung v ČR aktualizuje loňský Galaxy Tab S4 na Android 9 s nadstavbou One UI

Samsung pokračuje s aktualizacemi na Android Pie, a tentokrát se na řadu dostal tablet Galaxy Tab S4. Aktualizační balíček T835XXU2BSD1 se v ČR v současné době dostává do LTE varianty tabletu pořízené u T-Mobilu, modely od dalších operátorů a z volného trhu na update ještě čekají, stejně jako Wi-Fi verze tabletu.

Aktualizace pro Galaxy Tab S4 od T-Mobilu byla vydána 8. května a její součástí je i březnová aktualizace zabezpečení. Update přináší spoustu novinek, takže je dobře, že k ní Samsung přidává i detailní seznam změn. Ten si můžete pročíst zde. Mezi ty nejvýznamnější změny patří přítomnost nadstavby OneUI 1.1, vzhled prostředí je tak stejný jako v případě letošního tabletu Galaxy Tab S5e.

Redakční představení tabletu Galaxy Tab S4:

Aktualizace tabletu jinak přináší podobné novinky, jako u smartphonů. Těšit se tak můžete např. na systémový noční režim, vylepšený Always On displej, přepracované Natavení, na novou generaci asistenta Bixby a na spoustu softwarových detailů. Galaxy Tab S4 podporuje pero S Pen i režim DeX, na který se přepnete přímo v tabletu. A to bez připojení externího monitoru či dalších periferií. Recenzi tabletu Galaxy Tab S4 si můžete přečíst zde.