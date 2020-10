Samsung v Evropě startuje betaverzi One UI 3 pro řadu Galaxy S20 s Exynosem

Po USA Samsung konečně zprovoznil betaverzi One UI 3 i pro evropské „es dvacítky“ běžící na Exynosu, a to konkrétně v Německu. A to je příznivá zpráva pro ty zájemce, kteří si chtějí již nyní vyzkoušet betaverzi One UI 3 s Androidem 11 i u svých modelů, byť na vlastní riziko. Až dosud šla beta neoficiální cestou nainstalovat jen u základního tria Galaxy S20 se Snapdragonem.

V tomto vlákně na fóru XDA-Developers jsou k dispozici ke stažení soubory nutné pro aktualizaci evropských verzí s Exynosem. Ve vlákně naleznete návod i instalační soubory pro Galaxy S20 Ultra (update z BTIJ na nejnovější ZTJA) i na LTE verze modelů Galaxy S20 a Galaxy S20+. Samsung tak postupně rozšiřuje spektrum telefonů, kterých se betatestování týká. Podle dřívějších zpráv by se beta mohla dostat i na modely řady Galaxy Note20, zda se tak stane, příp. kdy, však zatím není známo.

Případnou instalaci betaverze One UI 3 provádíte na své vlastní riziko, protože v Česku není program betatestování oficiální cestou k dispozici. Nejblíže nám byla beta spuštěna v Německu či v Polsku. Navíc se stále jedná o betaverzi, která nemusí být plně funkční a zcela odladěná.

