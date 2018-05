Samsung v Galaxy Apps nabízí 54 her s bonusy celkem za 10 tisíc korun

Samsung dává po delší době vědět o svém aplikačním portálu Galaxy Apps a to formou nabídky Exclusive Game Offers. Po otevření aplikačního obchodu v mobilu klikněte na záložku Exkluzivní a následně odrolujte dolů k nabídce Exclusive Game Offers. Tato sekce obsahuje 54 her, a u každé z nich Samsung nadělí určitou formu bonusu.

U některých her jsou detaily akce skryté, u jiných však Samsung přesně specifikuje formu dárku. Většinou se jedná o in-game měny, jejichž nominální hodnoty jsou vyčísleny v dolarech. Nejmenší bonus má hodnotu jednoho dolaru (cca 21 Kč) , největší rovných 40 USD (840 Kč). Občas narazíte i na promokódy, které vám ve hře zpřístupní některé, jinak nedostupné, herní bonusy.

Seznam her s bezplatnými in-game bonusy:

1941 Frozen Front

2020: My Country

Age of Cavemen

Airport City: Airline Tycoon

Alice in the Mirrors of Albion: Hidden Object Game

BeatCircle

Burger Clicker

Cloud Raiders

Clouds & Sheep FREE

Createrria 2 - craft your games!

Crime City Detective: Hidden Object Adventure

Cut the Rope 2

Cut the Rope: Magic

Diggy's Adventure

Doctor Who: Legacy

Drag Racing 4x4

Dragons and Gems

Duck Hunter Unlimited

Empire: Four Kingdoms

FallenSouls

FallenSouls II: EverChosen

Fisherman Adventure

Flat Duck

Forge of Empires

Hearthstone

Hidden Numbers: Twisted Worlds

Hidden Objects: Twillight Town

Imperia Online Strategy MMO

Jammer Splash

Jumping Joe!

Khaba for Samsung

Legacy of Discord - Furious Wings

LEGO Creator Islands

Lewandowski: Football Star

Megapolis

MY HOME DUNGEON

Paradise Island 2

PUBG MOBILE

Race Illegal: High Speed

Save The Deer!

Scribble Racer

Scribble Racer 2

Shop Heroes

Sky CLash: Lord of Clans 3D

Slime Evolution

Spike Dash

Talking Booba 2

The Tribez

Time Gap: Hidden Object Mystery

Tome of the Sun - Fantasy MMO

TrainStation - Game on Rails

Vainglory 5V5

World of Tanks Blitz

Akce v Galaxy Apps platí u výše uvedených her do 16. května. S případným stažením her, o které máte zájem, byste tedy neměli příliš otálet. Pokud jste u některých her využili bonusy již v minulosti (např. u hry Hearthstone), znovu pro vás k dispozici již nebudou. Dostupné hry s bonusy se navíc mohou lišit mezi různými zařízeními od Samsungu, výše uvedený seznam her pochází ze Samsungu Galaxy S9+ (recenze zde).

