Samsung v Indii uvedl Galaxy A10, do Evropy půjde až chystaný Galaxy A40

Samsung představil první zástupce letošní řady Galaxy A na veletrhu MWC v Barceloně. Jednalo se o modely Galaxy A30 a Galaxy A50, přičemž v ČR se (zatím) plánuje prodej pouze vybavenější „á padesátky“. Jihokorejci krátce na to v Indii představili Galaxy A10, který nabídne absolutní základ, Evropa se však může těšit spíše na Galaxy A40, který se již objevil na webu podpory německé pobočky.

Základní model řady Galaxy A bychom mohli nevědomky zaměnit za smartphone řady Galaxy M. Galaxy A10 nabídne 6,2" LCD displej typu Infinity-V s rozlišením 1 520 × 720 pix, výřez pro 5Mpx selfie je tedy do véčka. Na zádech je připraven pouze jeden 13Mpx fotoaparát (F1.9), čtečka otisků tentokrát úplně chybí. O výpočetní výkon se postará osmijádrový Exynos 7884 s grafickým adaptérem Mali-G71 a 2 nebo 3GB RAM. interní paměť bude v obou případech 32GB, bude ji možné ještě rozšířit microSD kartami až o 512 GB.

První pohled na Samsung Galaxy A30 z veletrhu MWC:

Nevyměnitelná baterie dostane kapacitu 3 400 mAh, uvnitř telefonu poběží Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.1. Telefon se bude v Indii prodávat již v březnu, a to v černé, modré a červené. Protože na českém trhu nebude k mání ani vybavenější Galaxy A30, potká zřejmě stejný osud i Galaxy A10. Kdo se však do Evropy podívá, bude model Galaxy A40, který má dostat Exynos 7885, 4GB RAM a Android 9.0 Pie. Telefon má již svou produktovou kartu na německém webu Samsungu v sekci Podpora. Kdy bude představen, zatím nevíme.

Nový Samsung Galaxy A50 a naše první dojmy:

Zdroj Samsung