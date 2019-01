Samsung v Paříži hlásá: „Budoucnost je rozkládací“. Dočkáme se již 20. února!

Hvězdami únorové akce Samsung Unpacked zřejmě nebudou pouze připravované modely řady Galaxy S10, ale také oznámení skládacího hybridu Galaxy F! Původně se očekávalo, že Samsung pro skládací zařízení připraví samostatnou tiskovou konferenci, jak jinak si ale máme vyložit billboardy, které Samsung vyvěsil v Paříži?

Na první pohled sice vypadají jako abstraktní grafika, na velkoformátových plakátech je však použito korejské písmo Hangul, které hlásá: „미래를 펼치다 이월 이십일“. V překladu do angličtiny to znamená „The future unfolds. February twentieth“, volně přeloženo do češtiny: „Budoucnost je rozkládací. Únor dvacátého“. Již za pět týdnů se tedy můžeme těšit na oznámení finální verze Galaxy F.

Samsung zve na tiskovou konferenci do San Francisca:

A na tiskové konferenci se rozhodně nudit nebudeme, protože Samsung má na ní dále představit základní Galaxy S10 E, Galaxy S10, Galaxy S10+ a zřejmě i 5G verzi označenou jakou Galaxy S10 X.