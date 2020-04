Samsung v USA spustil buy-back. Za dva roky vrátí až polovinu ceny „es dvacítek“

Americká pobočka Samsungu je něco jako „stát ve státě“, a vidět to můžeme i na spuštěném výkupním programu, který zatím nikde na světě nemá obdoby. Pokud si totiž koupíte jeden z modelů řady Galaxy S20 na americkém e-shopu Samsungu, máte zaručen výkupní program, v rámci něhož vám Samsung, pokud jej budete chtít vrátit během 24 měsíců, zaplatí až polovinu z plné pořizovací ceny. A tento nabitý kredit půjde využít pro nákup nových smartphonů řady Galaxy S a Galaxy Note.

Samozřejmě, uživatelé si na svůj smartphone musejí dávat bedlivý pozor, protože polovinu pořizovací částky dostanou jen tehdy, pokud bude telefon funkční a ve výborném vizuálním stavu. V případě Galaxy S20 5G kategorie 1 vrátí Samsung zpět 500 dolarů (12 500 Kč), u základní verze S20+ to bude 600 dolarů (15 tisíc Kč), a u nejvýkonnější Galaxy S20 Ultra rovných 800 dolarů (téměř 20 tisíc korun). Při koupi však američané musí schválit zařazení do výkupního programu, jinak se do něj již zpětně nedostanou.

Rozbalení a první dojmy ze Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Pokud si američtí uživatelé na e-shopu Samsungu pořídí nový smartphone a dají na výkup svůj stávající model řady Galaxy S20, mají celých 15 dní na to, ať si ze svého stávajícího smartphonu převedou data do nového modelu. Do uplynutí časového intervalu musí být telefon vrácen na výkup, kde se potvrdí skutečný stav zařízení a podle toho se upraví prodejní cena nového modelu, resp. vrátí patřičná část z dříve zaplacené částky. Program je zatím omezen pouze na USA, zda se jej v obměněné míře dočkáme i v Evropě, je zatím ve hvězdách...

Zdroj Samsung US