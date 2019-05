Samsung ve druhé polovině roku uvede na trh Galaxy A70s se 64MPx foťákem

Loni Samsung získal prvenství v závodě o první smartphone se čtyřnásobným fotoaparátem, letos jihokorejci zaútočí na maximální rozlišení použitého snímače. Jihokorejský zdroj potvrdil, že fotografický topmodel osazený nově vyvinutým 64MPx fotomodulem nebude Galaxy Fold ani Galaxy Note 10, ale novinka spadající do střední třídy - Galaxy A70s.

Budoucí označení novinky je pro nás však trochu nečitelné, zejména proto, že má Samsung v letošní řadě áček ještě volné „lukrativní“ označení Galaxy A90. Nebo bude novinka spíše jen nepatrně vylepšený Galaxy A70? Připomeňme, že číselně je zatím nejvýše postaven Galaxy A80 s otočným výsuvným fotoaparátem, který má jít již brzy do prodeje. Samsung tak pokračuje ve strategii z loňského roku, podle které se nové technologie nejprve dostávají do smartphonů střední a nižší třídy.

Připravovaný Galaxy A70s má na zadní straně nabídnout snímač ISOCELL Bright GW1 a to zřejmě hned s dalšími třemi doplňkovými fotoaparáty. Jedná se o fotočip s 0.8μm pixely, který při focení využívá technologii Tetracell. A to není nic jiného než variace na pixel binning. U výsledných 16MPx fotek se mají skládat čtyři původní pixely do jednoho, ovšem barevný filtr bude dekódován podle záběru v plném 64MPx rozlišení.

Představení fotoaparátů řady ISOCELL od Samsungu:

Můžeme od nového fotoaparátu čekat i vyšší obrazovou kvalitu při focení za horšího osvětlení nebo přínos v kvalitě fotek nebude až tak výrazný?

Zdroj ETnews