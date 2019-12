Samsung vsadí u řady Galaxy S11 na Snapdragon 865! Tedy až na jeden region...

Když Samsung uvádí do prodeje své vlajkové modely řad Galaxy S a Galaxy Note, v USA, Číně a Japonsku běží smartphony vždy na nejvýkonnějším Snapdragonu. Podle zákulisních informací proto, že v tamních 4G sítích tyto čipsety fungují nejlépe. Ve zbytku světa topmodely od Samsungu běží na čipsetech Exynos. A to by se s řadou Galaxy S11 mělo radikálně změnit.

Podle jihokorejského zdroje bude celá řada Galaxy S11 postavená na čipsetu Snapdragon 865! Výjimku bude tvořit jeden jediný region a tím je... Evropa. Starý kontinent tak bude i nadále držet černého petra. A co stojí za změnou politiky Samsungu? Jednoznačně rozdílný výkon čipsetů, přímý konkurent, Exynos 990, totiž nedosahuje stejného výkonu jako nejnovější Snapdragon. Oba čipsety jsou přitom vyráběny stejnou 7nm EUV technologií, a to v továrnách Samsungu!

Rozdíly mezi čipsety jsou patrné jen při pohledu na základní fakta. Zatímco Snapdragon 865 používá čtyři nejnovější jádra Cortex-A77, Exynos 990 se spoléhá na dvě starší Cortex-A76. K nim navíc Samsung přidává i dvě svá vlastní „custom“ jádra M5, jejichž vývoj před nedávnem pověsil na hřebík. Z vývojového centra v americkém Austinu bylo v říjnu propuštěno 290 inženýrů. Zřejmě proto, že jejich vývoj nikam nevedl. A místo, aby Samsung svými čipsety Snapdragon doháněl, se výkonnostní nůžky rozevřely ještě více...

Posuďte sami. Umělá inteligence u SD865 zvládá 15 TOPS (Tera Operations Per Second), u Exynosu 990 je to 10 TOPS. ISP u čipsetu od Qualcommu zvládne fotoaparát s rozlišením 200 MPx, Samsung si poradí maximálně se 108MPx snímači. Rozdíly jsou i u maximální obnovovací frekvence použitého displeje, a tak by se ve srovnání daleko pokračovat i dále...

Samsung tak vůbec poprvé na domovském trhu v Jižní Koreji bude své topmodely nabízet s americkým čipsetem. Tedy na trhu, který byl pro technologie pocházející mimo Jižní Koreu, prakticky nedotknutelný. Protože by Samsung tímto krokem (myšleno hromadný přesun na Snapdragon 865) prakticky vymazal smysl vývoje nového čipsetu od své polovodičové divize, musel najít místo, kam Exynos 990 upíchnout. A to padlo právě na Evropu.

Můžeme očekávat, že budoucí topmodely od Samsungu nebudou levné. A pokud v Evropě nebudou mít ten nejvýkonnější mobilní čipset, je možné, že to odláká řadu zájemců. Ne, neděláme si iluze, že výkon mobilních čipsetů využije každý druhý uživatel, pokud ale budou ceny řady Galaxy S11 na celém světě stejné, evropští uživatelé budou mít u svých modelů o něco horší čipset. Jak moc výrazný bude mezi oběma čipsety rozdíl, napoví až první syntetické benchmarky.

Představení čipsetu Snapdragon 865:

Samsung samozřejmě oficiální cestou nic nepotvrdil ani nevyvrátil, jedná se zatím spekulace. A my doufáme, že se situace do února příštího roku ještě změní. Pokud není Exynos 990 výkonný jako Snapdragon 865, tak proč jím Samsung nevybaví třeba nejvýkonnější „áčka“? Snapdragon 865 by pak mohli jihokorejci nasadit celoplošně u „es jednáctek“ a problém by byl vyřešen.

Zdroj Thelec, Sammobile