Samsung vydal dva updaty pro Galaxy S20 FE. Vylepšují citlivost displeje na dotyky

Samsung vydal pro modely Galaxy S20 FE krátce za sebou dvě firmwarové aktualizace, které vylepšují citlivost displeje u LTE i 5G varianty. V redakční recenzi Galaxy S20 FE jsme problémy s horší citlivostí panelu zaznamenali u 5G varianty postavené na Snapdragonu 865, zatímco LTE verze běžící na Exynosu 990 neměla žádné podobné problémy.

Do Česka se do obou modelů v průběhu posledních dní dostal aktualizační balíček G78xxXXU1ATJ5, který vylepšuje stabilitu zařízení a jeho součástí je i říjnová aktualizace zabezpečení. Jen o den dříve vydaná verze G78xxXXU1ATJ1 však uvádí i aktualizaci funkce Samsung Pass a zlepšení stability dotykového displeje. U 5G verze telefonu už by tak nemělo docházet k náhodnému vyhodnocování dotyků u levé hrany displeje, resp. k záměně dotykových gest a samostatného dotyku na jedno místo na displeji.

Aktualizace je zcela zásadní pro 5G variantu, která v Česku již několik dní k dispozici pro modely z volného trhu. U LTE verze je update taktéž dostupný na volném trhu i u operátorů T-Mobile a Vodafone. Pokud se vám aktualizace nenabídla automaticky, můžete ji zkusit vyhledat přes Nastavení - Aktualizace Softwaru - Stáhnout a nainstalovat.

