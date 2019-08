Samsung vydal předprodejní aktualizaci pro smartphony řady Galaxy Note10

Samsung včera vydal předprodejní firmwarovou aktualizaci pro modely Galaxy Note10 a Galaxy Note10+. Firmwarový update N975FXXU1ASH5 má velikost 307 MB, a mezi největší změny patří zlepšení výkonu ultrazvukové čtečky otisků prstů, blíže nespecifikované optimalizace dotykové vrstvy, a také optimalizace fotoaparátu. Součástí aktualizace je i srpnová aktualizace zabezpečení.

Klíčové novinky u smartphonů řady Galaxy Note10 od Samsungu:

To nejdůležitější je tak připraveno k pátečnímu startu prodejů, ovšem některé součástí stále nejsou zpřístupněny. Čekáme na spuštění aplikace PlayGalaxy Link pro streamování her z počítače do smartphonu, na novou verzi aplikace Samsung DeX, na aplikaci 3D Scanner i na bonusovou herní nabídku, kde by nemělo chybět např. Call of Duty. Samsungy řady Galaxy Note10 nám již dorazily do redakce, první dojmy jsme vám přinesli v tomto článku.