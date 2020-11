Samsung vydal promo video k Exynosu 1080, který půjde proti Snapdragonům

Zatímco letos se evropští uživatelé řady Galaxy museli u svých topmodelů spokojit s Exynosy, příští rok budou zřejmě rádi za čipsety řady Exynos! Vše nasvědčuje tomu, že polovodičová divize Samsungu si po letech novými 5nm čipsety napraví svou ztracenou reputaci. Velké věci tak můžeme čekat, nejen od připravovaného Exynosu 2100, ale i od níže postaveného Exynosu 1080, k němuž Samsung vydal oficiální produktové video.

Na něm shrnuje všechny klíčové vlastnosti nového 5nm osmijádrového čipsetu, jehož součástí jsou jádra Cortex-A78, podpora rychlých pamětí typu LPDDR5 a 5G sítí. Grafický výkon obstarává čip Mali-G78, podporovány jsou maximálně Full HD+ displeje, a to s podporou HDR10+ a až se 144Hz obnovovací frekvencí. Při focení s až 200MPx fotoaparátem pomůže umělá inteligence, natáčená HDR10+ videa mohou mít maximální rozlišení 4K UHD. Navrch můžeme ještě přidat větší energetickou efektivitu ve srovnání s aktuálními 7nm čipsety.

Na videu si zahrál i blíže nespecifikovaný telefon, přímo ve videu se ale dočteme, že se jedná jen o fikci, která neměla za cíl ztvárnit žádný současný ani budoucí smartphone. Ze specifikací je jasné, že nový čipset bude určen pro modely vyšší střední třídy, resp. pro cenově dostupné „flagshipy“, jako konkurence k sedmičkové řadě Snapdragonů. Jako první by se měl nový čipset dostat do připravovaného topmodelu značky Vivo, a následně by se mohl objevit i u výše postavených „áček“ od Samsungu.

Představovací video Exynosu 1080 5G:

Zdroj Samsung