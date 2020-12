Samsung vyhlásil 22 nejlepších aplikací a her z Galaxy Storu za rok 2020

Konec roku se pomalu blíží, což Samsung využil k tomu, aby oznámil ceny 2020 Best of Galaxy Store Awards, v rámci kterých jihokorejci tradičně oceňují hry a aplikace publikované ve „svém“ aplikačním obchodě pro operační systém Android. Ve třetím ročníku Samsung ocenil 22 aplikací ze čtrnácti různých zemí světa.

Hrou roku se stal Fortnite, který má u Samsungu dveře otevřené, zatímco na Google Play i App Storu si hru oficiální cestou nezahrajete. U iOS musíte vzít v potaz streamovací službu GeForce Now, na Androidu si musíte instalátor hry stáhnout samostatně přímo z webu. Nejkvalitnější mobilní grafiku má podle Samsungu Forza Street. Mezi další oceněné hry patří:

Aplikace byly oceněny pouze dvě. Nejlepší aplikací pro Welness je BetterHelp, která umožňuje komunikovat s terapeuty online. Nejlepší inovativní aplikací byl zvolen titul NBA Top Shot, v rámci něhož můžete sbírat a vyměňovat záznamy těch nejlepší akcí z NBA. Speciální kategorií letos byla tzv. Bixby Capsule of the Year, což připadlo streamovací službě Spotify, resp. kapsli, kterou je možné integrovat do hlasového asistenta Bixby. Vývojářem roku se stal Steven Arkonovich s aplikací Big Sky Weather pro Bixby.

Podívejte se, jak probíhala akce Best of Galaxy Store Awards:

Další oceněné tituly patří do kategorie schémat pro smartphony a ciferníků pro chytré hodinky. Seznam všech oceněných aplikací naleznete zde.