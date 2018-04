Samsung vyhlásil šrotovné. Za staré hodinky sleví při koupi nových až 1 500 Kč

Samsung oživuje prodeje v segmentu chytrých hodinek novou prodejní akci, v rámci které můžete nechat sešrotovat vaše staré hodinky výměnou za slevu při pořízení chytrého náramku Gear Fit2 nebo hodinek Gear Sport.

Pro získání slevy stačí přinést jakékoliv staré náramkové hodinky do značkové prodejny Samsungu (v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové) nebo do kamenné prodejny Alza. Vybírány budou hodinky v jakémkoliv stavu, tj. funkční i nefunkční, a to od obyčejných mechanických hodinek až po ty elektronické. Pokud po jejich odevzdání zakoupíte hodinky Gear Sport, dostanete slevu 1 500 Kč, v případě náramku Gear Fit 2 vám prodejce sleví tisícovku.

Ceny nositelností budou po slevě následující:

Samsung Gear Sport - 6 490 Kč

Samsung Gear Fit 2 - 4 990 Kč

Akce platí do konce dubna nebo do vyprodání zásob.

První pohled na hodinky Samsung Gear Sport: