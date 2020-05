Samsung vylepší skládací telefony. Má patent na voděodolnou úpravu

Samsung si u WIPO nechal patentovat skládací konstrukci, která má blízko k základnímu Galaxy Fold, ale je voděodolná! A to je velký oříšek, když si představíte všechny ty pohyblivé součásti v pantu, které je nutné utěsnit proti vniknutí kapaliny. Do praxe se to žádnému z výrobců skládacích zařízení zatím převést nepodařilo.

Patent naznačuje, že budoucí skládací zařízení by mělo mít úzký vnější informační displej, který bude sloužit jen pro zobrazení základních notifikací. Nebude se tedy jednat o menší obdélníkový větší displej, který má Galaxy Fold, ani o větší externí displej, o němž se spekuluje v souvislosti s Galaxy Fold 2. Na koncepčních renderech si můžeme všimnout i jiného rozvržení fotoaparátů. Na třetí pozici „semaforu“ se nachází objektiv s periskopickým přiblížením.

Skládací hybrid s voděodolností jistě vypadá lákavě, bavíme se však (zatím) pouze o patentu. A spousta z nich končí v šuplíku. Uvidíme, jak tomu bude tentokrát...

Zdroj WIPO via Letsgodigital